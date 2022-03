Trybunał w Hadze przeprowadzi przesłuchania w sprawie zarzutów ludobójstwa

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze poinformował, że przeprowadzi publiczne przesłuchania dotyczące zarzutów ludobójstwa na podstawie Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Przesłuchania zaplanowano na 7 i 8 marca 2022 r.

Przesłuchania stron mają odbyć się w systemie hybrydowym – osobiście lub za pośrednictwem Internetu. Media i opinia publiczna będą mogły śledzić posiedzenie na żywo.



To reakcja na pozew Ukrainy, złożony przeciw Rosji do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ukraiński prezydent poinformował, że jego kraj złożył wniosek przeciwko Rosji i że żąda w nim m.in. nakazu natychmiastowego wstrzymania działań zbrojnych przez Rosję. Wiadomo, że chodzi o ludobójstwo, ale szczegółowe zarzuty Ukrainy nie są znane.





PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings in the case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#Ukraine v. #RussianFederation) on 7 and 8 March 2022 https://t.co/CPTJJQ1U7L pic.twitter.com/wDWUqgJn3w