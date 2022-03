Spółka Nord Stream 2 AG ogłosiła upadłość

Spółka Nord Stream 2 AG z siedzibą w Zug, która miała być operatorem gazociągu Nord Stream 2 łączącego Rosję z Niemcami, jest w stanie upadłości – informuje we wtorek portal „Tages Anzeiger” (TA).

O upadłości spółki Nord Stream 2 poinformowała przedstawicielka kantonu Zug do spraw gospodarczych Silvia Thalmann-Gut.



Zlokalizowana w Szwajcarii spółka jest niewypłacalna i zwolniła ponad stu pracowników. Informację potwierdziła Thalmann-Gut. Jak dodała w rozmowie z publicznym nadawczą SRF, to konsekwencja zeszłotygodniowych sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone.



Spółka Nord Stream 2, należąca w całości do Gazpromu, została objęta sankcjami USA nałożonymi w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.





Nord Stream 2 to 1234-kilometrowy gazociąg z Rosji do Niemiec biegnący przez Morze Bałtyckie. Niemcy we wtorek wstrzymały jego certyfikację.

Wcześniej we wtorek Agencja Reutera poinformowała, że spółka Nord Stream 2 AG rozważała złożenie wniosku o upadłość z powodu sankcji nałożonych przez USA na gazociąg. Spółka wyjaśniła, że „współpracuje z doradcą finansowym przy rozliczaniu części swoich zobowiązań i może formalnie rozpocząć postępowanie upadłościowe w szwajcarskim sądzie, już w tym tygodniu”.

