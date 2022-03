Ostrzał siedziby władz obwodu charkowskiego. Wśród ofiar jest dziecko

Siedem osób zginęło, a 24 zostały ranne – w tym jedno dziecko – podczas wtorkowego ostrzału przez siły rosyjskie siedziby władz obwodu charkowskiego na Ukrainie – poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na szefa administracji obwodowej Ołeha Syniehubowa.

Rosja napada na Ukrainę – RAPORT



„Rosyjski wróg bezlitośnie zabija cywilnych mieszkańców obwodu charkowskiego! Dziś pociski trafiały w dzielnice mieszkaniowe, w centrum miasta, w szpital, w uniwersytet. Spokojni ludzie szli do aptek i sklepów spożywczych” – podkreślił Syniehubow.



Wcześniej podano, że co najmniej 10 osób zginęło, a ponad 35 zostało rannych w rosyjskich ostrzałach Charkowa. Na plac Wolności spadła rakieta klasy Kalibr. Po kilku minutach doszło do powtórnego ataku analogiczną rakietą, tym razem w budynek.



Przedstawiciel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego – Mychajło Podolak oskarżył we wtorek wojska rosyjskie o to, że umyślnie ostrzeliwują miasta, w tym dzielnice mieszkalne, aby siać panikę wśród ludności – relacjonuje Reuters.

– Zasłona opadła. Rosja aktywnie ostrzeliwuje centra miast, prowadząc bezpośrednie ostrzały artyleryjskie i rakietowe dzielnic mieszkalnych – powiedział Podolak. Dodał, że „cel Rosji jest jasny: masowa panika, straty cywilne i zniszczona infrastruktura”.

źródło: pap

Wtorek jest szóstym dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainę, gdzie ogłoszono stan wojenny i powszechną mobilizację. Rosja utrzymywała, że dokonuje ostrzałów obiektów wojskowych.