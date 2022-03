Abp Gądecki: Ofiarujmy jutrzejszy post i modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie

– Jesteśmy świadkami zmasowanej rosyjskiej agresji militarnej na suwerenny kraj – Ukrainę. Giną żołnierze i cywile, również kobiety i dzieci. Wolny świat reaguje solidarnie na ten akt haniebnego barbarzyństwa – powiedział w orędziu abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Franciszek: Wojna jest porażką polityki i ludzkości Papież Franciszek wezwał do modlitwy w intencji zakończenia wojny trwającej na Ukrainie. Na profilu papieża na Twitterze Watykan zamieścił jego... zobacz więcej

– Jutro, w Środę Popielcową, rozpoczynamy Wielki Post – czas duchowego przygotowania na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Po raz kolejny będzie on bardzo trudny. W ostatnich latach mierzyliśmy się z pandemią, która przyniosła śmierć kilku milionom ludzi na całym świcie. Od tygodnia zaś jesteśmy świadkami innego dramatu – zmasowanej rosyjskiej agresji militarnej na suwerenny kraj – Ukrainę. Atakowane są nie tylko obiekty wojskowe ale także budynki mieszkalne, szpitale i przedszkola. Giną żołnierze i cywile, również kobiety i dzieci. Wolny świat reaguje solidarnie na ten akt haniebnego barbarzyństwa – powiedział abp Gądecki.



Zapewnił Ukraińców o wsparciu duchowym i materialnym.



– Odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka apeluję, abyśmy jako ludzie wierzący ofiarowali jutrzejszy post i modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie – powiedział. Wskazał, że cierpienie „naszych braci i sióstr wyzwoliło u nas ogromne pokłady dobra”. Podziękował za pomoc. – Dziękuję za każde dobro słowo i najmniejsze gesty życzliwości kierowane do naszych cierpiących braci i sióstr. Otoczmy ich modlitwą, okażmy serdeczność, pomóżmy znaleźć pracę. Ale potrzeby są znacznie większe, dlatego jutro w kościołach w całym kraju po każdej mszy świętej będziemy kontynuować zbiórkę ofiar, jakie za pośrednictwem Caritas Polska zostaną przeznaczone na doraźną oraz długofalową pomoc uchodźcom wojennym – wyjaśnił przewodniczący KEP. I zaapelował, by przyjmować uciekinierów do domów, parafii i wspólnot.



Dodał, że modlitwą trzeba otoczyć też Rosję. – Nie będzie pokoju w naszej części świata, dopóki Rosja nie powróci do Chrystusa – wskazał abp Gadecki. Dodał, że protestujący przeciw wojnie Rosjanie umacniają nadzieję na moralne i duchowe odrodzenie całego rosyjskiego narodu.