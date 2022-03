Prezes Manowska apeluje o zwołanie zgromadzenia Sieci Sądów Najwyższych

I prezes SN Małgorzata Manowska zaapelowała o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia Sieci Sądów Najwyższych ws. pomocy dla Ukrainy – poinformował we wtorek SN. Jak zaproponowała I prezes SN, zgromadzenie powinno się odbyć w trybie zdalnym w środę.

„Spotkanie to będzie okazją do zapoznania się ze stanowiskiem Prezesa Sądu Najwyższego Ukrainy oraz wspólnego opracowania planu pomocy dla Ukrainy” – przekazano w komunikacie polskiego SN.



Jak przypomniano, prezes Manowska przekazała już prezesom sądów najwyższych UE informację o tym, że kontaktowała się z prezesem Sądu Najwyższego Ukrainy Wsiewołodem Kniaziewem, który „podkreślał istotność rozpowszechniania wśród międzynarodowej społeczności sędziowskiej informacji, dotyczących masowych zbrodni wojennych oraz łamania praw człowieka, które dokonują się aktualnie na Ukrainie”.



„I prezes SN przekazała również, że sędziowie Sądu Najwyższego na Ukrainie nie zaprzestali wykonywania swoich obowiązków, mimo ciągłego narażenia na śmierć” – poinformowano.





Czym jest Sieć Sądów Najwyższych

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Jednocześnie – jak przekazał polski SN – prezes Kniaziew prosił prezes Manowską o umożliwienie bezpośredniego skomunikowania się z prezesami sądów najwyższych UE, aby przekazać im informacje o aktualnej sytuacji na Ukrainie. Prezes SN Ukrainy prosił również, aby członkowie Sieci Sądów Najwyższych UE „zwrócili się do sądów Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi i nawoływali do zaprzestania agresji”. Wtorek jest szóstym dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainie . Już w zeszłym tygodniu, w czwartek - w pierwszym dniu agresji rosyjskiej na Ukrainę - prezes Manowska przekazała prezesowi ukraińskiego SN wyrazy solidarności z Narodem Ukraińskim. Dzień później zaapelowała do prezesów sądów najwyższych UE o wsparcie i pomoc ukraińskim sędziom oraz stanowczą reakcję naSieć Sądów Najwyższych (European Courts Network) została utworzona w październiku 2015 r. w celu zapewnieniaPolski Sąd Najwyższy przystąpił do Sieci w marcu 2017 r. Obecnie Sieć zrzesza 90 sądów z 40 państw.