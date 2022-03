Medyka. Atak nożownika na sprzedawcę w sklepie

W Medyce (woj. podkarpackie) doszło do ataku nożownika na sprzedawcę w sklepie spożywczym. Pracownikowi udało się obronić przed napastnikiem.

Do incydentu doszło w poniedziałek po godzinie 22. Do jednego ze sklepów spożywczych w Medyce przyszedł ubrany na czarno mężczyzna. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaatakował sprzedawcę.



Sprzedawca jednak zachował zimną krew. Nie tylko się obronił, ale obezwładnił napastnika i zatrzymał aż do przyjazdu policji.



„Mogę potwierdzić, że doszło do takiego zdarzenia. Na szczęście nikomu nic się nie stało” – mówi aspirant sztabowy Małgorzata Czechowska z policji w Przemyślu cytowana przez „SE.pl". Dodała, że nożownik był obcokrajowcem, ale nie obywatelem Ukrainy.

