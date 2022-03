Ambasador Cichocki: Jestem dumny z tego, że reprezentuję Polskę w Kijowie

Jestem dumny z tego, że tak się złożyło, że reprezentuję Polskę w tym momencie – powiedział we wtorek ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki w rozmowie z TVP Info. Wskazał, że „to jest wojna przeciwko nam; to jest wojna przeciwko wolnym narodom”.

Rosja napada na Ukrainę – RAPORT



Jak podał ambasador RP w Kijowie, we wtorek było więcej niż pięć alarmów w tym mieście. Powiedział jednak, że ich nie liczy. Bartosz Cichocki w wywiadzie z TVP Info został też zapytany o kolejne siły rosyjskie zmierzające do stolicy Ukrainy. – Myślę, że jadą kolejni Rosjanie, którzy wrócą do domów w trumnach. Przede wszystkim przygotowani na to są Ukraińcy. Nie będą witani z kwiatami – powiedział.



Zapytany, czy sa takie chwile, że żałuje, że nie wrócił do Polski, ale został Kijowie, odpowiedział: „nie, nigdy”. – Jestem dumny z tego, że tak się złożyło, że reprezentuję Polskę w tym momencie. Wiem, że jestem elementem polityki pana prezydenta, pana premiera, pana ministra (spraw zagranicznych Zbigniewa) Raua i to w nas wszystkich, którzy tutaj jesteśmy, budzi poczucie dumy. Jest tu ważna rzecz do spełnienia – powiedział Cichocki.





Zobacz także: Ukraiński ambasador: Nie ma słów, by wyrazić podziękowania dla Polski

źródło: TVP Info

– Wiemy wszyscy doskonale, że to jest wojna przeciwko nam; to jest wojna przeciwko wolnym narodom; to jest wojna przeciwko demokracjom – podkreślił ambasador RP w Kijowie.