Ukraina sprzedaje obligacje wojenne. Zebrała 277 mln dolarów

Ukraina pozyskała 277 mln dol. ze sprzedaży rządowych obligacji wojennych, oferowanych przez tamtejsze Ministerstwo Finansów osobom prywatnym, firmom i zagranicznym inwestorom – podała agencja Bloomberg. Zebrane środki zasilą budżet państwa, które broni się przed rosyjską inwazją.

Jak przekazała agencja, Ukraina zebrała 277 mln dol. ze sprzedaży obligacji wojennych, w ramach akcji zbiórki funduszy, które mają wesprzeć ten kraj w czasie rosyjskiej inwazji.



Dodano, że rentowność obligacji wynosi 11 proc. Ich wartość nominalna to 1000 hrywien (ok. 33 dol.).



Rządowe obligacje, które emituje ukraińskie Ministerstwo Finansów, są skierowane do odbiorców indywidualnych, firm i zagranicznych inwestorów. Pieniądze z ich sprzedaży zasilą budżet Ukrainy.



Jak wskazał Bloomberg, emisja obligacji wojennych to jeden z wielu sposobów pozyskiwania przez Ukrainę funduszy dla sił zbrojnych i ludności cywilnej. Agencja dodała, że np. ukraiński bank centralny uruchomił w zeszłym tygodniu specjalne konto, na które mogą przekazywać pieniądze darczyńcy z całego świata.



W czwartek 24 lutego Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, a wcześniej uznała niepodległość dwóch separatystycznych „republik” znajdujących się na wschodzie Ukrainy. W związku z rosyjską napaścią wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne. Do Polski napływają setki tysięcy uchodźców. Straż Graniczna podała we wtorek informację, że od czwartku granicę przekroczyło ok. 377 tys. uchodźców.



