„Pamięć o nich eksplodowała wraz z wolnością”. Odsłonięto Epitafium Żołnierzy Wyklętych

– Dramatyczna jest ta historia żołnierzy wyklętych, niezłomnych ludzi, którzy jasno i w prosty sposób pojmowali pojęcie niepodległej i suwerennej Polski. Doskonale wiedzieli, że kiedy obce wojska są tutaj i władza, której nikt nie wybrał to nie jest to wolna Polska – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent podkreślił, że kiedy zwyciężyła wolność i spełniło się ich marzenie, pamięć o nich eksplodowała.

Prezydent mówił też, że kiedy zwyciężyła wolność i spełniło się marzenie żołnierzy wyklętych, pamięć o nich eksplodowała. – Mimo tego że cierpieli i zginęli, dzisiaj wymieniani są jednym tchem w panteonie bohaterów. Młodzi noszą ich podobizny na koszulkach, śpiewają o nich pieśni, biegają w biegach ich wilczym tropem po to, by ich upamiętnić. Po to, by oddać im hołd – powiedział Duda. Epitafium Żołnierzy Wyklętych odsłonięto w Archikatedrze św. Jana w Warszawie.



Od 2011 roku 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data ta została wybrana jako upamiętnienie faktu, że 1 marca 1951 r. w mokotowskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej, z polecenia władz komunistycznych, strzałem w tył głowy zamordowano przywódców IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – płk. Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej.