To oficjalna decyzja. Zawody lekkoatletyczne bez Rosjan i Białorusinów

Światowa federacja lekkoatletyczna (niegdyś IAAF, obecnie World Athletics) ogłosiła, że wszyscy sportowcy, personel pomocniczy i oficjele z Rosji i Białorusi zostaną wykluczeni ze wszystkich zawodów World Athletics Series w dającej się przewidzieć przyszłości, ze skutkiem natychmiastowym.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



Rada World Athletics podjęła taką decyzję w odpowiedzi na rosyjską napaść militarną, również z terytorium Białorusi, na Ukrainę.





