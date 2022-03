UNICEF: Dzieci w Ukrainie giną, są ranione, doznają traumatycznych przeżyć

Nasilenie rosyjskiej ofensywy na Ukrainie ma katastrofalne skutki dla kobiet i dzieci. Według dyrektor wykonawczej Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) Catheriny Russell ich sytuacja pogarsza się z minuty na minutę. Dzieci są zabijane, ranione doznają głębokich traumatycznych przeżyć w wyniku przemocy, która je otacza – podkreśla Russel.

UNICEF ponowił apel o ochronę ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej na Ukrainie. Zwrócił uwagę na doniesienia o ostrzeliwaniu szpitali, szkół, sieci wodociągowych, urządzeń sanitarnych, a także sierocińców.



Russell zaapelowała o zawieszenie działań militarnych, co ułatwiłoby dostęp pomocy humanitarnej do ludzi, którzy zostali od niej odcięci po pięciu dniach intensywnych ataków lotniczych i walk naziemnych.



– Pozwoliłoby to również rodzinom z najbardziej dotkniętych obszarów na zdobycie żywności i wody, uzyskanie opieki medycznej lub opuszczenie kraju w poszukiwaniu bezpieczeństwa – podkreśliła.



Specjalny przedstawiciel ONZ ds. przemocy seksualnej w czasie konfliktów Pramila Patten podkreślała masowe wysiedlenia zmuszające wielu Ukraińców do ucieczki z domów, w tym do krajów sąsiednich.



Źródła ONZ przypominają, że w trakcie konfliktów zbrojnych kobiety i dziewczęta są narażone na zwiększone ryzyko przemocy. Patten akcentowała w związku z tym jak ważne jest przestrzeganie praw człowieka i zachowanie powściągliwości.

– Jeśli konflikt się nie zakończy, tysiące rodzin zostanie przymusowo wysiedlonych, co ogromnie zwiększy skalę już i tak tragicznej sytuacji humanitarnej, zwiększy ryzyko przemocy seksualnej i wykorzystywania seksualnego – ostrzegła.



Wcześniej szefowa UN Women Sima Bahous mówiła o zaangażowaniu jej agencji we wspieranie mieszkańców Ukrainy, zwłaszcza kobiet i dziewcząt, „w czasie, kiedy najbardziej tego potrzebują”.



– Włączenie kobiet w procesy decyzyjne i działania humanitarne jest niezbędne, aby zapewnić przestrzeganie ich praw – dodała.



Bahous wyraziła uznanie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na Ukrainie, nazywając je kluczowymi partnerami w wysiłkach na rzecz wzmocnienia głosu kobiet i dziewcząt.



