Media: W Charkowie strącono rosyjski samolot; zrzucił bombę na dom

W Charkowie strącono rosyjski samolot, który bombardował mieszkalne dzielnice miasta – poinformował we wtorek portal Suspilne na Telegramie.

Przedstawicielka władz dzielnicy nowobawarskiej Tatjana Cybulnyk powiedziała portalowi, że jest to samolot, z którego zrzucono bombę na dom mieszkalny, zabijając według wstępnych danych co najmniej 8 osób i raniąc kolejne 8.



We wtorek rano doradca w ukraińskim MSW Anton Heraszczenko informował o ofiarach i rannych w rosyjskich atakach na to miasto. Wskazał wówczas, że co najmniej 10 osób zginęło, a ponad 35 zostało rannych.



Jak przekazał, na główny plac miasta – plac Wolności – spadła rakieta klasy Kalibr. Po tym, jak na miejsce przyjechali po kilku minutach ratownicy, doszło do powtórnego ataku analogiczną rakietą, tym razem na budynek. Jedna trzecia siedziby władz obwodu charkowskiego zawaliła się.