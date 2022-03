Dramatyczne wołanie z Kijowa: Niech Czerwony Krzyż utworzy korytarze

Wicepremier Ukrainy ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych Iryna Wereszczuk zaapelowała we wtorek do Czerwonego Krzyża o zorganizowanie korytarzy humanitarnych w Kijowie i w obwodzie kijowskim. Jej nagranie opublikował Ukrinform.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



– Wiadomo nam o podstępnych zamiarach wroga, by otoczyć Kijów i zamknąć wokół niego pierścień. Wierzę, że armia ukraińska i wszyscy, którzy z bronią w ręku bronią naszej ziemi i Kijowa przed przestępcami w pagonach, którzy określają się mianem rosyjskiej armii, zrobią wszystko, co możliwe i niemożliwe, aby to tego nie dopuścić. Ale jeszcze raz zwracam się do Czerwonego Krzyża z apelem, by uczynił wszystko, co w jego mocy, by były korytarze humanitarne – oznajmiła.



– Jeśli żadna z organizacji humanitarnych nie będzie pomagać w obecnej sytuacji Ukrainie i nikt nie będzie brać na siebie odpowiedzialności, to czy jesteśmy godni nazywać się ludźmi? – zapytała.



Biuro rzecznika praw obywatelskich na Ukrainie powiadomiło wcześniej, że siły rosyjskie bezwzględnie niszczą budynki mieszkalne, szpitale, przedszkola i szkoły. W ostrzale szpitala dziecięcego w Kijowie zginęło dziecko, a dwoje innych i dwie osoby dorosłe zostały ranne.