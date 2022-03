Silna eksplozja w Kijowie. Możliwy atak na wieżę telewizyjną [WIDEO]

W Kijowie rozległ się po południu silny wybuch. Minutę później zawyły syreny alarmowe, wzywając mieszkańców, by udali się do najbliższego schronu – podał we wtorek „The Kyiv Independent”. Według doniesień atak dotyczył wieży telewizyjnej; jedak nie jest potwierdzone, czy pocisk uderzył samą wieżę czy obok. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania. Unoszący się dym widać z daleka.

⚡️Explosion heard in Kyiv.



Air raid sirens went off a minute later, reminding residents to head to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

The RF Armed Forces destroyed a TV tower in the very center of Kyiv. The object is not military, but played a key role in information propaganda against Russia. Video of the second explosion at the TV tower in Kyiv. pic.twitter.com/BhKuVfEeGL — savetheday (@R3BONE) March 1, 2022

An explosion hit the Kyiv TV tower pic.twitter.com/UEFzL639fp — Ukraine News Live #IStandWithUkraine (@Ukrainenews01) March 1, 2022

‼ ️In Kyiv, an explosion erupted near the capital's TV tower near Dorogozhychi. pic.twitter.com/KPLUixU7dn — STOP War In Ukraine (@stop_war_ukr) March 1, 2022

Explosion heard in #kyiv. Air raid sirens went off a minute later, reminding residents to head to the nearest shelter. — Asami Terajima (@AsamiTerajima) March 1, 2022

Nie wierzę! Przez 10 lat towarzyszył mi widok tej wierzy tv!



Obok jest Babi Jar, miejsce historyczne, upamiętniające ludobójstwo Niemców... budynek obok należy do telewizji... piękne miejsce, w którym przeżyłem wiele lat... pic.twitter.com/vBDF2xEiI0 — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 1, 2022

Kyiv’s TV tower now pic.twitter.com/rguS8wtBLW — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) March 1, 2022