Mastercard i Visa zablokowały możliwość płatności na terenie Rosji

Mastercard i Visa poinformowały we wtorek o zablokowaniu płatności w swoich sieci płatniczych w Rosji – podał Reuters. To efekt nałożonych sankcji.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



Mastercard – jak podał Reuters we wtorek – poinformował o tym, że „zablokował wielu instytucjom finansowym dostęp do sieci płatności Mastercarda” w wyniku sankcji nałożonych na Rosję. Firma podała także, że współpracuje z regulatorami, aby w pełni wypełnić obowiązki, wynikające z sankcji.



Podobnie Visa we wtorek – podała agencja – ogłosiła, że podjęła działania „w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi sankcjami” przeciw Rosji. I że jest gotowa wdrożyć dodatkowe sankcje.

Sankcje dla Rosji za napaść na Ukrainę

źródło: pap

Po zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, do której doszło w czwartek w ubiegłym tygodniu, na Rosję zostały założone wielorakie sankcje, w tym również te, które dotyczą rynków finansowych. USA i Wielka Brytania odcięły rosyjskie banki od płatności w swoich walutach.Wraz z UE i innymi krajami zachodnimi zamroziły aktywa banku centralnego Rosji, odcięły także rosyjskie instytucje finansowe od możliwości pozyskiwania finansowania na zachodnich rynkach finansowych.