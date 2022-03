Dworczyk: Państwo polskie nie zostawi nikogo bez pomocy

Na Ukrainie trwa straszliwa wojna, setki tysięcy ludzi uciekają do Polski, państwo polskie nie zostawi nikogo bez pomocy; niesamowitą rolę odgrywają samorząd, Kościół i organizacje pozarządowe – powiedział w Przemyślu (woj. podkarpackie) szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk na briefingu prasowym podziękował samorządowcom, firmom, parafiom i zwykłym obywatelom za wielki wkład w pomoc uchodźcom z Ukrainy. – U naszego sąsiada trwa straszliwa wojna, wskutek działań wojennych setki tysięcy ludzi uciekają przez granicę do Polski – podkreślił.



– Państwo polskie nie zostawi nikogo bez pomocy, ale oczywiście struktury państwa, administracja państwowa wszystkiego nie jest w stanie zrealizować i zrobić. Tutaj niesamowitą rolę właśnie odgrywa samorząd, Kościół, organizacje pozarządowe, bardzo za to dziękuję – zaznaczył minister.



Jak dodał, rozmawiał z wieloma samorządowcami m.in. z prezydentami Przemyśla i Warszawy, burmistrzami, wójtami. – Każda z tych rozmów, to jest bardzo dużo cennych uwag, wniosków, takich które będziemy też jako administracja państwowa wykorzystywać – powiedział Dworczyk.

