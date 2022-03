Blinken: Musimy pociągnąć do odpowiedzialności łamiących prawa człowieka na Ukrainie

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że łamanie praw człowieka na Ukrainie nasila się z każdą godziną, niszczone są szkoły i szpitale. – Musimy pociągnąć do odpowiedzialności łamiących prawa człowieka na Ukrainie – podkreślił Blinken.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken w wystąpieniu przed Radą Praw Człowieka ONZ w Genewie wskazał, że Rosja rażąco łamie prawa człowieka i prawo humanitarne. Dodał, że liczba naruszeń zwiększa się z godziny na godzinę, a niszczone są szkoły i szpitale.



– Naruszenia i pogwałcenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego nasilają się z każdą godziną. Rosjanie uderzają w szkoły, szpitale, budynki mieszkalne. Niszczą infrastrukturę krytyczną, która daje milionom ludzi na Ukrainie dostęp do wody pitnej, gazu czy prądu – mówił Blinken. Dodał, że Rada musi pociągnąć do odpowiedzialności sprawców i podał w wątpliwość, czy Rosja powinna dalej zasiadać w tej instytucji. Sekretarz stanu USA powiedział, że do tej pory zginęło co najmniej stu ukraińskich cywilów, w tym dzieci.