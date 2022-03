Kuleba: Jeśli Rosja wygra, kraje NATO będą następne [WIDEO]

Nie trzeba się obawiać, że NATO znajdzie się w stanie wojny z Rosją z powodu Ukrainy. Jeśli Rosja wygra, kraje sojuszu są następne – mówił we wtorek szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba podczas konferencji. Wskazał też na moralny i polityczny obowiązek Sojuszu Północnoatlantyckiego, by wspierać Ukrainę w wysiłkach wojskowych. Minister ocenił, że „przez dziesiątki lat Putin był bandytą, który zastraszał wszystkie kraje na całym świecie”, a „obecnie Ukraina jako pierwsza złamała tę barierę psychologiczną”.

Rosja napada na Ukrainę – RAPORT



– Ostrzały rakietowe Charkowa, Kijowa oraz innych ukraińskich miast, zabójstwo naszych dzieci, męczarnia naszych dzieci w piwnicach i w szpitalach pozwalają nam powiedzieć jedno: Rosjanin to znaczy barbarzyńca. Zwracam się do każdego z was, szanowni państwo, byście wykorzystali wszystkie wasze możliwości, kontakty, żeby każdy na świecie dowiedział się o tym – mówił we wtorek podczas konferencji ukraiński minister Dmytro Kuleba.



Wskazał, że wiele państw podziwia od kilku dni wytrwałość Ukrainy. – Obecnie cały świat zachwyca się Ukrainą, zachwyca się ukraińskim narodem, zachwyca się prezydentem (Ukrainy Wołodymyrem) Zełeńskim, który w odpowiedzi na propozycję ewakuacji, powiedział, że potrzebuje amunicji, a nie ewakuacji i nigdzie nie wyjedzie. Tak w Ukrainie było od zawsze – podkreślił szef ukraińskiego MSZ. Jak dodał, „zawsze w najcięższych chwilach dla naszego kraju jednoczyliśmy się”.



Kuleba zwrócił uwagę, że prezydent Rosji już od dawna manipulował rządzącymi na całym świecie, ale – według ministra – nikt nie był w stanie mu się przeciwstawić.





Zobacz także: Ambasador Ukrainy: Nadszedł czas, by Niemcy się obudziły

– Przez dziesiątki lat Putin był bandytą, który zastraszał wszystkie kraje na całym świecie. Bądźmy szczerzy. Wszyscy się go bali, szukali porozumienia, dzwonili do niego, pozwalali na zarabianie pieniędzy. Tak naprawdę wszyscy chcieli przywołać go do porządku, jednak nikt nie miał odwagi, nie miał wystarczająco dużo siły, aby to zrobić; a Ukraina to zrobiła i obecnie Ukraina jako pierwsza złamała tę barierę psychologiczną – ocenił.

Szef MSZ Ukrainy wskazał, że niektórzy politycy sądzili, że jego kraj szybko przegra w konfrontacji z inwazją rosyjskich sił militarnych. – Bardzo dobrze wiem, jaki był stosunek całego świata do pierwszych 24 godzin tej wojny. Wielu oczekiwało, że przegramy, że się poddamy; oni bezczynnie obserwowali; myśleli, że nie przetrwamy – mówił.



– W jednym z krajów Europy z uśmieszkiem powiedzieli naszemu ambasadorowi, że po co wam pomagać, po co was wspierać, jeżeli w ciągu 24 godzin przegracie. Gdy rosyjski okupant zaczął obrywać, to Ukraina pokazała, że może z nim walczyć. Wszyscy, którzy bali się Moskwy, zapomnieli o swoim strachu – powiedział Kuleba. Dodał: „Nie mamy ani chwili na odpoczynek”.



Dmytro Kuleba powiedział, że jeśli Ukraina upadnie, to upadnie też NATO. Ukraiński minister ocenił, że Sojusz Północnoatlantycki ma też moralny i polityczny obowiązek, żeby wspierać wysiłki wojskowe Ukrainy. Wskazał też na konieczność dyskusji z sojusznikami nt. pomocy w obronie powietrznej.

#wieszwiecej Polub nas

teraz odtwarzane Przemówienie ukraińskiego ministra spraw zagranicznych

źródło: TVP Info, Reuters

– Wszystko, w czym mogą nam pomóc teraz – lepiej pomóc teraz niż znaleźć się oko w oko z (prezydentem Rosji Władimirem) Putinem później – powiedział Kuleba. – Nie trzeba się obawiać, że NATO znajdzie się w stanie wojny z Rosją z powodu Ukrainy. Jeśli Rosja wygra – jesteś następny – wskazał szef MSZ Ukrainy.