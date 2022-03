Ziobro: Rosja dopuściła się zbrodni wojny napastniczej. Jest śledztwo prokuratury [WIDEO]

– Na moje polecenie, wydane w poniedziałek, polska prokuratura wszczęła śledztwo w związku ze zbrodnią wojny napastniczej, której ofiarą ze strony Rosji padła Ukraina – poinformował we wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Minister sprawiedliwości powiedział na konferencji prasowej, że w niedzielę rozmawiał z prokurator generalną Ukrainy Iryną Wenedyktową.



– Prosiła mnie ona o to, żebyśmy zaangażowali się od strony procesowej, jako polska prokuratura, w dokumentowanie tych zbrodniczych działań, które mają miejsce na terenie Ukrainy. Oczywiście wyraziłem pełne wsparcie, solidarność i gotowość do każdej pomocy, która w ramach prawnych jest możliwa z naszej strony – przekazał Ziobro.



Dlatego – dodał – na jego polecenie wydane w poniedziałek prokuratura wszczęła „śledztwo w związku ze zbrodnią wojny napastniczej, której ofiarą padła Ukraina”.

– W ramach tego postępowania będziemy procesowo dokumentować wszystkie te zdarzenia, które będą później dawały podstawę do pociągnięcia winnych tych zbrodni do międzynarodowej odpowiedzialności karnej – zaznaczył minister.Szef resortu sprawiedliwości zdradził, że Polska współpracuje także z Ukrainą w kwestii przygotowania dokumentów dla Międzynarodowego Trybunału Karnego. – Będę wysyłał do tej instutucji pismo procesowe – uzupełnił.