Rumunia popiera kandydaturę Ukrainy do UE i NATO

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis poparł we wtorek unijne aspiracje Ukrainy, a rumuński parlament opowiedział się za przyjęciem kandydatury Ukrainy do UE i za członkostwem tego kraju w NATO.

W komunikacie zamieszczonym na Twitterze prezydent Iohannis poparł też unijne aspiracje Mołdawii i Gruzji. „Miejsce tych państw partnerskich UE jest w rodzinie europejskiej, a Rumunia zrobi wszystko, co w jej mocy, aby stało się to faktem” – zapewnił.



Także rumuński parlament opowiedział się za przyjęciem Ukrainy do UE. W deklaracji poparcia znalazł się zapis, że władza ustawodawcza Rumunii popiera „uzasadnione aspiracje Ukrainy do (wstąpienia do) UE oraz NATO”.





