Policyjna eskorta spod ukraińskiej granicy. W samochodzie było ciężko chore dziecko

Policjanci eskortowali z polsko-ukraińskiej granicy w Hrebennem (woj. lubelskie) samochód, w którym było ciężko chore 10-letnie dziecko podłączone do aparatury podtrzymującej życie. Ukraińska rodzina z dzieckiem bezpiecznie dojechała do kieleckiego szpitala.

Sierż. sztab. Małgorzata Pawłowska, oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim poinformowała, że policjanci z drogówki eskortowali w poniedziałek samochód w którym było 10-letnie dziecko z aparaturą podtrzymującą życie.



– Otrzymaliśmy zgłoszenie z punktu recepcyjnego w Lubyczy Królewskiej, z którym skontaktowała się rodzina jadąca z Ukrainy. W samochodzie, którym jechali było 10-letnie dziecko podłączone do aparatury podtrzymującej funkcje życiowe. Rodzina prosiła o pomoc w organizacji transportu do szpitala w Polsce – przekazała Pawłowska.



Jak wyjaśniła, rodzina początkowo na własną rękę próbowała przekroczyć polsko-ukraińską granicę w Hrebennem, jednak kolejka aut po ukraińskiej stronie sięgała kilkunastu kilometrów, dlatego służba dyżurna nawiązała kontakt z ukraińskimi służbami.



– Po czym w krótkim czasie ukraińskie pogotowie ratunkowe eskortowało ten samochód bezpośrednio do odprawy granicznej. Po polskiej stronie granicy na rodzinę czekali już funkcjonariusze z tomaszowskiego wydziału ruchu drogowego, którzy natychmiast rozpoczęli eskortę samochodu z bardzo chorym dzieckiem – dodała oficer prasowa.

źródło: pap

Pilotaż policjantów z Tomaszowa Lubelskiego zakończył się na granicy województw lubelskiego i świętokrzyskiego. Jak przekazała rzeczniczka, dalszą eskortę zapewnili świętokrzyscy policjanci, którzy pojechali do szpitala w Kielcach, gdzie na dziecko czekała już pomoc medyczna.