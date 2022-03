Dzieci ukraińskich uchodźców. „Polski system edukacji musi być otwarty na ich przyjęcie”

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przekazał we wtorek, że rozmawiał z ukraińskim ministrem oświaty i nauki na temat przyjmowania ukraińskich dzieci i młodzieży do polskich szkół.

Od 24 lutego trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Wiele osób z Ukrainy szuka schronienia w Polsce.



Wcześniej szef MEiN zapowiedział, że dla ukraińskich dzieci uchodźców tworzone będą oddziały przygotowawcze, gdzie uczyć się będą języka polskiego. – Do pomocy chcemy zaangażować m.in studentów z Ukrainy, którzy studiują w polskich uczelniach i emerytowanych nauczycieli – przekazał minister.



Resort podał we wtorek na Twitterze, że minister Czarnek odbył „ważną i wzruszającą rozmowę z Ministrem Oświaty i Nauki”. „Rozmawialiśmy o systemie przygotowanym dla dzieci i młodzieży ukraińskiej, która przeszła przez granicę polską. System edukacji musi być otwarty na przyjęcie ich do szkoły” – wskazał szef MEiN.

Minister @CzarnekP: Odbyłem ważną i wzruszającą rozmowę z Ministrem Edukacji Ukrainy (@MON_UKRAINE). Rozmawialiśmy o systemie przygotowanym dla dzieci i młodzieży ukraińskiej, która przeszła przez granicę polską. System edukacji musi być otwarty na przyjęcie ich do szkoły. �������� pic.twitter.com/V922jrAx74 — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) March 1, 2022