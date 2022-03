Ukraina. Przyszli w miejsce, gdzie spadła ruska rakieta. „Idi na ch**!” [WIDEO]

Ukraina dzielnie się broni. We wtorek cały świat z niedowierzaniem oglądał, jak kolejne rosyjskie rakiety spadały na ulice i bloki mieszkalne. Światowe telewizje pokazywały pocisk, który eksplodował na placu w Charkowie, zabijając niewinnych ludzi. Już kilka godzin później, w tym samym miejscu, pojawiła się grupa nieustraszonych mieszkańców miasta. „Chwała Ukrainie” – krzyczeli.

Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Władimir Putin zabija niewinnych Ukraińców, kobiety i dzieci.



We wtorek rano Rosjanie ostrzelali m.in. centralny plac miasta. Na nagraniu z miejskiego monitoringu widać, jak na skrzyżowanie spada rakieta, powodując ogromną eksplozję.



W chwili wybuchu na skrzyżowaniu było dużo samochodów i ludzi.



Czy mieszkańcy Charkowa się przestraszyli? Już kilka godzin później w sieci zaczęto rozpowszechniać nagranie pokazujące grupę Ukraińców zebranych właśnie w miejscu, gdzie spadła rosyjska rakieta.



Krzyczeli, że nie boją się rakiet ani karabinów z Moskwy. Nie zabrakło również słynnego już hasła, które obrońcy Wyspy Węży skierowali do rosyjskich okupantów. „Idi na ch**!” – skandowali Ukraińcy.



Nagranie opublikował m.in. portal NEXTA TV.

Residents of #Kharkov came out to the central square destroyed by the occupants. pic.twitter.com/sClCoo0fdn