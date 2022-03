Sklepy w Polsce wycofują rosyjskie i białoruskie produkty z półek

Rosyjska agresja na niewinnych Ukraińców wywołała ogromną reakcję świata. Ważne decyzje podjęli w końcu również właściciele sklepów. „Biedronka, Carrefour, Aldi wycofują produkty z Rosji i Białorusi. Żabka wstrzymuje zamówienia” – informują media. Wcześniej podobne kroki podjął m.in. Rossmann czy Super-Pharm.

KORONAWIRUS – RAPORT



„1 marca br. sieć Biedronka wycofuje produkty wyprodukowane przez dostawców zarejestrowanych na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi ze swojej oferty” – poinformowało we wtorek biuro prasowe Biedronki.



„Wspieramy nasze ukraińskie koleżanki i kolegów. Razem z organizacjami pomocowymi pomagamy uchodźcom wojennym przekazując produkty. Kolejnym krokiem solidarności z Ukrainą jest brak naszej zgody dla obecności rosyjskich i białoruskich produktów w ofercie Biedronki. Nawet jeśli było ich tylko kilkanaście, to uważamy, że tak należy teraz postąpić” – napisał w oświadczeniu sieci Maciej Łukowski, dyrektor działu zakupów i członek zarządu sieci Biedronka.



Zobacz także: Shell ogłasza koniec interesów z Gazpromem. Co z Nord Stream 2?



Taką samą decyzję co Biedronka podjęła także sieć Carrefour.

#wieszwiecej Polub nas

- W związku z wydarzeniami wojennymi w Ukrainie sieć Carrefour Polska podjęła decyzję o wycofaniu ze sprzedaży w swoich sklepach wszystkich produktów pochodzących z Rosji i Białorusi. Sieć nie zamierza również składać nowych zamówień na rosyjskie i białoruskie produkty – napisano w oświadczeniu przesłanym portalowi wirtualnemedia.pl.



Nie rosyjskim i białoruskim produktom mówi też Aldi. – Wycofujemy rosyjskie produkty z naszych sklepów i nie planujemy wprowadzać do naszej oferty zarówno produktów z Rosji, jak i Białorusi” – przekazało biuro prasowe sieci.



Zobacz także: Szwajcaria zmienia stanowisko ws. sankcji na Rosję



Produkty z Moskwy i Mińska odrzucono także w sklepach sieci Netto, Stokrotka, Polo, Topaz, Polomarket i Stokrotka, drogerii Rossmann oraz marketów budowlanych Hipper.pl. Poinformowały, że wycofują ze swojej oferty rosyjskie produkty.



Radykalne decyzje zapowiedziały również sklep internetowy Frisco czy zarząd drogerii Super-Pharm Poland.