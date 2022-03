Dwójka ukraińskich dzieci samotnie podróżowała pociągiem. Matka została na peronie

Policjanci z Krzeszowic (Małopolskie) pomogli dwójce ukraińskich dzieci, które samotnie podróżowały pociągiem. Ich matka nie zdążyła wsiąść do wagonu podczas przesiadki w Krakowie. Została szybko odnaleziona i dowieziona do oczekujących jej synów.

Jak poinformował we wtorek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, do zagubienia dzieci doszło w poniedziałek w godzinach popołudniowych w pociągu relacji Kraków–Szczecin. Podczas postoju pociągu na dworcu w podkrakowskich Krzeszowicach kierownik składu przekazał policjantom, że jedzie z nim dwóch zdezorientowanych chłopców z Ukrainy, którym nie towarzyszy nikt dorosły.



Dzieci w wieku 6 i 13 lat zostały zabrane do komisariatu, gdzie zaopiekowano się nimi. Dzięki wsparciu pracujących w tamtejszym punkcie pomocy uchodźcom ustalono, że chłopcy pochodzą z rejonu Lwowa i podróżowali z mamą do Szczecina, gdzie mieszka i pracuje ich ojciec. Na dworcu w Krakowie doszło do rozdzielenia rodziny w czasie pakowania bagaży – matka pozostała na peronie po odjeździe pociągu.



Mama chłopców została odnaleziona przez policjantów i przetransportowana do komisariatu w Krzeszowicach, gdzie oczekiwały na nią dzieci. – W tym czasie chłopcy otrzymali jedzenie i picie od funkcjonariuszy, a także zwiedziły komisariat – relacjonował Gleń.



Rodzina noc spędziła w schronisku młodzieżowym w Krzeszowicach, a we wtorek wyruszyła w dalszą podróż do Szczecina.