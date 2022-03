Indyjski maharadża pomógł uratować Polaków. Teraz to my wspieramy Hindusów

W XX wieku Polska padała ofiarą agresji ze strony obcych państw. Gdy Polacy potrzebowali wsparcia, pomocną dłoń wyciągnął do nich m.in. indyjski maharadża Jam Saheb Digvijay Sinhji. „Dziś, 80 lat później, Polska daje schronienie zdanym na własny los indyjskim studentom z Ukrainy” – pisze jeden z hinduskich dziennikarzy, współpracujący z największymi redakcjami na świecie.

„Maharadża Jam Saheb Digvijay Sinhji pomógł uratować 1000 polskich dzieci podczas II wojny światowej, dając im schronienie” – napisał w sieci dziennikarz Aditya Raj Kaul.



„Dziś, 80 lat później, Polska daje schronienie zdanym na własny los indyjskim studentom z Ukrainy. To jest życie. To wideo z polskiego schroniska” – napisał i złożył podziękowania pod adresem Adama Burakowskiego, ambasadora RP w Indiach.



Na opublikowanym przez niego nagraniu widać polskich wolontariuszy i zastawione stoły, z których mogą korzystać uchodźcy. – Jest herbata, kawa, soki – wymienia reporter i pokazuje nawet setki pączków.



Uchodźcy mogli korzystać ze środków higienicznych, niezbędnych do ochrony w czasie epidemii koronawirusa. Dla uciekających przed wojną nie zabrakło pełnowartościowych obiadów składających się z zupy, surówek, ryżu i kurczaka.



Na koniec reporter pokazał również salę z przygotowanymi miejscami do spania. Przyznał, że jest pod wrażeniem polskiej organizacji.

„Dobry Maharadża”

Wspomniany maharadża, który uratował polskie dzieci, żył w pierwszej połowie XX wieku.

Przed II wojną światową Rosjanie zsyłali tysiące Polaków do pracy w odległych częściach północnego wschodu i Syberii. W czasie wojny wielu z nich dostało zgodę na opuszczenie Związku Sowieckiego. Błąkali się wtedy po świecie i szukali nowego miejsca do życia.



Gdy zejścia na ląd w porcie w Bombaju odmówili im nawet Brytyjczycy, ich losem zainteresował się maharadża. W 1941 r. przybyli więc do Gujaratu. Tam dzięki pomocy hinduskiego dyplomaty otrzymali schronienie, pożywienie, a nawet edukację.



„Według polskich źródeł, maharadża powiedział dzieciom: Możecie nie mieć swoich rodziców, ale teraz jestem waszym ojcem” – czytamy. Od tej pory dzieci miały go nazywać „Nasz Babu”, czyli ojciec.



Po drugiej wojnie światowej część uchodźców została w Indiach, inni wrócili do Polski, a jeszcze kolejni zostali deportowani do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Australii.



W 2016 r. polski Sejm jednogłośnie przyjął wniosek o upamiętnienie maharadży. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przypominając postać Jama Saheba Shri Digvijaysinhji Ranjitsinhji Jadeja, Maharadży Księstwa Nawanagar, w 50. rocznicę jego śmierci, czci pamięć o nim i oddaje mu hołd za jego ogromne zasługi oraz wielką bezinteresowność, jaką się wykazał, ratując od głodu i cierpienia ponad tysiąc polskich dzieci” – głosił tekst uchwały.