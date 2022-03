Szefowa MSZ Niemiec: Putin się mylił, razem stoimy u boku Ukrainy

Władimir Putin mylił się, że będziemy podzieleni; razem stoimy u boku Ukrainy, nałożyliśmy na Rosję sankcje, jakich jeszcze do tej pory nie było – powiedziała w Łodzi minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego.

WOJNA NA UKRAINIE



We wtorek w Łodzi spotkali się szefowie: polskiego MSZ Zbigniew Rau, niemieckiego – Annalena Baerbock i francuskiego – Jean-Yves Le Drian.



Baerbock powiedziała na konferencji prasowej, że przyjechała do Łodzi, by wyrazić wdzięczność wobec Polaków, którzy w ostatnich dniach okazują solidarność z Ukraińcami, przyjmują ich w Polsce, przyjeżdżają po nich prywatnymi samochodami do rejonu przy granicy polsko–ukraińskiej.



– Jestem głęboko poruszona, jestem pod wrażeniem zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego (...). Wzdłuż zewnętrznej granicy UE widać, że wspólne europejskie serce bije razem, setki tysięcy ludzi w Europie Środkowo-Wschodniej ucieka (przed wojną), głównie kobiety i dzieci, często zabierają tylko ze sobą to, co najważniejsze w małym bagażu, to trudno sobie wyobrazić – mówiła szefowa niemieckiego MSZ.

Podkreśliła, że „przede wszystkim mylił się Władimir Putin”.



– Spekulował, że pozwolimy na to, żebyśmy byli podzieleni; ale wprost przeciwnie: jesteśmy w tych ciężkich czasach jeszcze bardziej spójni, razem stoimy u boku Ukrainy, ponieważ wiemy jaka jest stawka – oświadczyła Baerbock.



Dodała, że Zachód musi działać wspólnie. – Ta napaść (na Ukrainę) nas spaja; razem w ciągu tygodnia pokazaliśmy światu, że jesteśmy w stanie współdziałać, nałożyliśmy sankcje, jakich jeszcze do tej pory nie było, żeby Putin i jego poplecznicy zobaczyli, że idą nie tą drogą – mówiła minister spraw zagranicznych Niemiec.



Zwróciła uwagę, że ta wojna przyniesie też wielkie szkody dla Rosji.



– Chciałabym wyrazić głęboki szacunek wszystkim Rosjanom, którzy wychodzą na ulice w swoim kraju, wiedząc dobrze, że prawdopodobnie zostaną aresztowani; ci ludzie chcą pokazać, że to nie jest ich wojna, tylko wojna prezydenta Rosji – powiedziała Baerbock.