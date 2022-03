Szwajcarska firma Nord Stream 2 AG rozważa złożenie wniosku o upadłość – poinformowała Agencja Reutera.

Agencja informuje, że ten ruch związany jest z amerykańskimi sankcjami na ten gazociąg. Według Agencji Reutera „Nord Stream 2 AG współpracuje z doradcą finansowym przy rozliczaniu części swoich zobowiązań i może formalnie rozpocząć postępowanie upadłościowe w szwajcarskim sądzie, już w tym tygodniu”.



Wcześniej media informowały o tym, że spółka zwolniła swoich 140 pracowników.



Nord Stream 2 AG należy do rosyjskiego Gazpromu i niedawno zakończył budowę drugiej nitki gazociągu, prowadzącego z Rosji do Niemiec. Kilka dni temu prezydent USA nałożył sankcję na tę spółkę oraz członków jej zarządu.



Sankcje są efektem zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, do której doszło w ostatni czwartek. Ukraina od tamtego dnia odpiera rosyjskie ataki na ten kraj.



Czytaj więcej w raporcie: Rosja napadła na Ukrainę