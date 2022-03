Prezydent z szefem NATO o zwiększeniu bezpieczeństwa wschodniej flanki

Kroki niezbędne do wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO były tematem rozmowy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem – powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z szefem Sojuszu w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

– Omówiliśmy sytuację bezpieczeństwa, mówiliśmy o zadaniach, które tu są wykonywane, a także, jakie kroki są potrzebne, aby wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu – powiedział Andrzej Duda po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO.



Przypomniał, że w bazie w Łasku do stacjonujących tu polskich F-16 dołączyły amerykańskie myśliwce F-15.



Prezydent ocenił, że „NATO, cała nasza wspólnota musi utrzymać jedność i musimy stać razem przy Ukrainie; nie możemy zgadzać się na to, by okupowane, napadane zbrojnie było państwo w Europie i by granice były zmieniane siłą”.



– Wczoraj razem z panem sekretarzem generalnym Jensem Stoltenbergiem uczestniczyliśmy w spotkaniu online z panem prezydentem Joem Bidenem i prezydentami państw NATO. Mówiliśmy, że Sojusz Północnoatlantycki, cała nasza wspólnota musi utrzymać jedność i musimy stać razem przy Ukrainie, bo nie możemy zgadzać się na to, by okupowane, napadane zbrojnie było państwo w Europie i by granice były zmieniane siłą - oświadczył prezydent Andrzej Duda.

Według polskiego prezydenta, wtorkowa wizyta sekretarza Stoltebnberga i towarzyszących mu generałów w Łasku „podkreśla tę właśnie jedność, solidarność i wspólność działania”.

Andrzej Duda zapowiedział, że wzmocnienie bezpieczeństwa Europy i wschodniej flanki będzie przedmiotem obrad szczytu NATO w Madrycie. Odbędzie się on w czerwcu 2022 r.



– Wszystko to, co się dzieje, co obserwujemy, o czym mówiliśmy z sekretarzem generalnym, to wyjście pod zbliżający się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie, na którym będziemy podejmowali decyzje związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa Europy i wschodniej flanki Sojuszu – mówił szef państwa.



Andrzej Duda wyraził przekonanie, że dzięki podejmowanym działaniom i jedności zapewnione będzie bezpieczeństwo i pokój mieszkańcom Europy, w tym także Polski.



– To jest dla nas wszystkich najważniejsze. Chcemy, żeby Europa rozwijała się w spokoju i pokoju. Chcemy, by nasze kraje rozwijały się w spokoju i pokoju, i dlatego tutaj jesteśmy - zaznaczył.



Prezydent powiedział też, że codziennie rozmawia telefonicznie z Wołodymyrem Zełeńskim, żeby „być na bieżąco i usłyszeć najbardziej aktualne i prawdziwe informacje o tym, jaka jest sytuacja na Ukrainie, jak wygląda sytuacja wojenna, humanitarna”.

– W miarę naszych możliwości, w miarę tego, jak można dotrzeć z pomocą humanitarną, organizujemy pociągi sanitarne, powstają różne idee pomocy. To między innymi bierze się właśnie z tych rozmów i informacji, które ja od prezydenta Zełenskiego uzyskuję - powiedział.



Andrzej Duda zapewnił, że stara się też wspierać prezydenta Ukrainy, „żeby miał poczucie, że Ukraina nie jest sama, że myślimy o nich, że jesteśmy z nimi, że ich wspieramy, że nie walczą sami”.



– Jesteśmy bratnimi narodami, jesteśmy najbliższymy sąsiadami, jesteśmy przyjaciółmi, co widać chociażby po tym, jak zachowują się moi rodacy teraz, kiedy Ukraińcy są w potrzebie, ilu ludzi przyjmowanych jest teraz w polskich domach, ilu ludzi otrzymuje na co dzień pomoc – mówił prezydent Rzeczypospolitej.