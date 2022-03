Węgry popierają inicjatywę szybkiego wstąpienia Ukrainy do UE

Węgry popierają zgłoszoną przez prezydentów ośmiu państw Europy Środkowo-Wschodniej inicjatywę na rzecz szybkiego wstąpienia Ukrainy do UE – poinformował szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



– Chciałbym poinformować, że Węgry popierają tę inicjatywę. Apelujemy do instytucji w Brukseli, by wpisały do porządku dnia tę prośbę ośmiu prezydentów, którą Węgry też popierają. (...) Oczekujemy od Brukseli, by potraktowała tę inicjatywę z należną powagą – oznajmił minister.



Szijjarto oznajmił, że poinformował szefów dyplomacji Polski i Litwy o poparciu inicjatywy.



– Udzielamy wszelkiego wsparcia inicjatywom, które oznaczają dla Ukrainy pokojową pomoc, bo im szybciej będzie pokój, tym mniej będzie ofiar śmiertelnych i tym mniej osób będzie zmuszonych do ucieczki z własnej ojczyzny i domu – oświadczył.





Prezydenci ośmiu państw Europy Środkowo-Wschodniej opowiedzieli się w poniedziałek za szybkim wstąpieniem Ukrainy do UE. Wezwali państwa członkowskie do umożliwienia instytucjom unijnym podjęcia kroków dla natychmiastowego przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego i rozpoczęcia procesu negocjacji.



List otwarty prezydentów Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii i Bułgarii to odpowiedź na wniosek Ukrainy o przystąpienie do UE, który podpisał w poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski.