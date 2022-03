Boris Johnson w Warszawie: Polska wykonuje niesamowitą pracę

Polska wykonuje niesamowitą pracę m.in. poprzez pomoc humanitarną. Jesteśmy w stanie przyjmować duże liczby uchodźców. Putin nie docenił determinacji Zachodu – powiedział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, który przybył na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim w Warszawie. – Chcemy zamanifestować solidarność z narodem ukraińskim. Koncentrujemy się na pakiecie sankcji i wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Apelujemy o zaprzestanie walk i konferencję pokojową – mówił szef polskiego rządu.

Ambasador Niemiec: Polacy lepiej rozpoznali sedno rosyjskiej polityki – Dziś jest absolutnie jasne, że Moskwa odrzuca dialog i współpracę, ale gdy Putin dochodził do władzy 20 lat temu, nie było to takie oczywiste.... zobacz więcej

– Dzisiaj przede wszystkim chcemy tutaj razem zamanifestować naszą solidarność z narodem ukraińskim, z Wołodymyrem Zełenskim. Bo oni tam walczą o wolność, o niepodległość Ukrainy. My wypełniamy nasze humanitarne obowiązki, zobowiązania na granicy polsko-ukraińskiej – mówił Morawiecki podczas wspólnej konferencji z Johnsonem w Warszawie.



Zwrócił uwagę, że na granicy jest bardzo wielu uchodźców i jest im udzielane schronienie w Polsce. – Ten proces, mając na uwadze skalę, przebiega całkiem sprawnie – ocenił.



W tym kontekście szef polskiego rządu dziękował wszystkim osobom, które się w tę pomoc angażują. – Wszystkim Polakom, którzy się angażują, wszystkim przyjaciołom z zagranicy, brytyjskim przyjaciołom, ale przede wszystkim zwyczajnym polskim rodzinom, organizacjom pozarządowym – mówił.



Czytaj więcej w raporcie: Rosja napadła na Ukrainę

Podczas wspólnej konferencji Johnson powiedział, że konflikt i tragedia na Ukrainie jest gorsza niż przewidywał. Podkreślił, że Polska jest „na przodzie” jeśli chodzi o pomoc udzielaną Ukraińcom. – Polski rząd i Polacy robią niesamowitą pracę, która inspiruje i pomaga humanitarnie – mówił Johnson.



Pokreślił, że pomoc Ukrainie niesie też Wielka Brytania. – Dostarczamy pomoc humanitarną, jak również materiały medyczne. Jesteśmy gotowi, żeby przyjąć uchodźców z Ukrainy. Jesteśmy gotowi przyjąć znaczące liczby tych uchodźców – zadeklarował Boris Johnson.



Premier Wielkiej Brytanii podkreślił, że w tej strasznej wojnie na Ukrainie dwie rzeczy zostały niedocenione. – Mianowicie pasja Ukraińców do ochrony i obrony swojego kraju. Są przekonani do swojego suwerennego prawa do ochrony swojego kraju – powiedział Johnson. Wyraził też uznanie dla przywództwa Ukrainy, „dla ich odwagi”. – Dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jego postawa mobilizuje nie tylko rodaków, ale cały świat – mówił szef brytyjskiego rządu.



Według niego prezydent Rosji Władimir Putin „nie docenił jedności i determinacji zachodniej części świata”. – Będziemy utrzymywać sankcje gospodarcze. Ten pakiet, który wprowadziliśmy, jest naprawdę najbardziej surowym pakietem, który został zastosowany wobec Rosji, czy też wobec jakiegokolwiek kraju w ciągu ostatnich dekad – zaznaczył Johnson.