Szef kancelarii prezydenta potwierdza: Zełenski wystąpi we wtorek w PE

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek wygłosi przemówienie w Parlamencie Europejskim za pośrednictwem połączenia wideo – potwierdził szef kancelarii ukraińskiego przywódcy Andrij Jermak, cytowany przez portal RBK.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



Początek nadzwyczajnej sesji plenarnej PE, w której udział wezmą także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, zaplanowano na godz. 12.30.



W poniedziałek Zełenski zwrócił się do UE o niezwłoczne przyjęcie jego kraju do Wspólnoty w ramach nowej, specjalnej procedury akcesyjnej.



Następnie podpisał wniosek Ukrainy o członkostwo w Unii. Został on już zarejestrowany w Brukseli i rozpoczęła się procedura jego rozpatrzenia – poinformowała RBK.



Strona ukraińska oczekuje, że we wtorek Parlament Europejski przyjmie rezolucję wzywającą do przyznania Ukrainie statusu kandydata.