Białoruskie wojska wkroczyły na Ukrainę

Wojska białoruskie wkroczyły na terytorium Ukrainy w obwodzie czernihowskim – poinformowała Rada Najwyższa Ukrainy. Informację potwierdził rzecznik regionalnych sił obrony terytorialnej Witalij Kyryłow.

Agencja Unian podaje, że mieszkańcy wsi położonych w obwodzie czernihowskim nieopodal granicy białoruskiej zgłaszają ruch sprzętu wojskowego oznaczonego symbolem białego koła. W niektórych miejscach występują też problemy z siecią komórkową.



Mieszkańcy jednej z miejscowości – podaje agencja – widzieli kolumnę złożoną z ponad 30 jednostek sprzętu, z czego 11 to systemy Grad.



Szef władz obwodu czernihowskiego Wiaczesław Czaus przekazał z kolei, że wszystkie wyjazdy z Czernihowa są zaminowane. „Wszystkie wyjazdy z miasta są zaminowane. Zaminowane – to znaczy, że są tam miny i można na nich wysadzić się w powietrze” – napisał na Facebooku. Zapewnił, że miasto jest gotowe do obrony, i zaapelował, by mieszkańcy pozostawali w domach albo w schronach.



Z kolei mer Czernihowa Władysław Atroszenko w komunikacie wideo opublikowanym we wtorek na Facebooku wyznaczył nagrodę za niszczenie rosyjskiego sprzętu wojskowego i zabijanie rosyjskich żołnierzy.



„Premia osobista ode mnie za spalony transporter opancerzony – 150 tys. hrywien (około 21 tys. złotych); za bojowy wóz piechoty - 200 tys. hrywien (około 28 tys. złotych); czołg – 250 tys. hrywien (35 tys. złotych); schwytanie lub zabicie faszystowskiego okupanta – 300 dolarów amerykańskich (1200 złotych) za każdego” – powiedział Atroszenko. Wezwał również mieszkańców do organizowania się i pomocy w obronie miasta.

źródło: pap, portal tvp.info

Białoruski reżim od początku wojny na Ukrainie wspiera Moskwę. Pod pretekstem wspólnych ćwiczeń na Białorusi wojska Kremla zaatakowały z północy; wskutek tego manewru znacznie skrócono drogę do stolicy – Kijowa. UE zapowiada nałożenie na Białoruś sankcji za wspieranie działań wojennych.Już wcześniej analitycy ostrzegali przed możliwą białoruską inwazją wojskową na Ukrainę. Agencja Unian podaje, że Centrum Strategii Obronnych informowało, iż istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Białoruś w najbliższych godzinach zdecyduje o udziale Sił Zbrojnych Białorusi w wojnie.