Ukraińskie wojsko strąciło dwa kolejne śmigłowce. Jest nagranie

Kanal NEXTA zamieścił na Twitterze nagranie, które ma pokazywać strącenie przez ukraińskie wojsko dwóch rosyjskich śmigłowców. Doradca Swiatłany Cichanouskiej Franak Viačorka napisał, że miało miejsce w okolicach Kijowa i mogą to być śmigłowce, które dziś w nocy wyleciały z lotniska na Białorusi. Wcześniej ukraiński sztab generalny informował, że od początku inwazji sił Rosji zniszczono 29 helikopterów.

Two #Russian helicopters will no longer take to the air. pic.twitter.com/ohggPrQqGG

At least two Russian helicopters that departed today at night from Machiulishi airport in Belarus towards Ukraine didn't return. And two Russian helicopters were hit by Ukrainian air defense near Kyiv this morning. This could be the reason why. pic.twitter.com/nhG9N7eAEE