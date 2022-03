Kolejny skandal we francuskiej TV. Chodzi o Polskę

Francuska prywatna telewizja informacyjna pokazała mapę państw, które wspierają Ukrainę. Z grafiki wynika, że Polacy nie pomagają swoim wschodnim sąsiadom ani militarnie, ani humanitarnie. Wcześniej z Francji dobiegały sygnały również o skandalicznych relacjach mediów państwowych. Tymczasem to Polska jest jednym z krajów, które najmocniej wspierają Ukrainę – o czym świadczą wypowiedzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oraz szefów MSZ i MON w Kijowie.

„Wojna na Ukrainie: które kraje wysyłają pomoc do Kijowa?” – brzmi tytuł grafiki pokazanej we francuskiej telewizji BFM TV.



Wynika z niej, że w Europie najbardziej zaangażowana w pomoc Ukrainie jest Francja, która wspiera Kijów zarówno humanitarnie, jak i militarnie.



Wsparcie zbrojeniowe ma płynąć do walczących z rosyjską okupacją m.in. z Niemiec, Czech czy Rumunii. Z kolei pomoc humanitarną mają nieść choćby Hiszpanie czy Włosi.



Zobacz także: Australia wysyła „śmiercionośną” broń na Ukrainę



Na grafice Polska została wymieniona jako ten z krajów, który w ogóle nie angażuje się po ataku na Ukrainę i biernie przygląda starciom.

@BFMTV Vraiment ?! La Pologne, du début de la guerre, a accueilli environ 400 000 migrants d’Ukraine. On aide militarement, humainement et politiquement. Donc je vous prie de montrer la Pologne coloriée sur votre carte : Pologne = ��! @PLenFrance @Orlowski_tomasz @delestoile https://t.co/iKfW2USjWb — Wojciech Gwiazda (@GwiazdaWojciech) March 1, 2022

France24 krytykuje Polskę

W tym dramatycznym czasie we francuskiej rządowej TV @FRANCE24 krytyka:



- Premiera @MorawieckiM za naleganie w Berlinie na Niemcy by zgodziły się na sankcje SWIFT wobec Rosji



- polskiej polityki obrony przed nachodźcami na granicy z Białorusią nasłanymi przez Putina&Łukaszenkę — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) February 26, 2022

Kto pomaga Ukrainie



Obraźliwa wobec Polski infografika francuskiej stacji@BFMTVNewsDesk

⬇️ pic.twitter.com/7Wgycw3r8A — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) March 1, 2022

Wielki polski zryw

Places in Poland where Poles declare to accept refugees from Ukraine. They provide their own homes, food and care.



We will not leave Ukraine alone #StandWithUkraine pic.twitter.com/UpJ0goBOZ3 — State of Poland ���� (@StateOfPoland) February 28, 2022

źródło: Portal tvp.info

To nie pierwsza taka sytuacja. Gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, a Niemcy i Francja były jeszcze bardzo zdystansowane do sprawy,Jak reagował wówczas Paryż?„We francuskiej rządowej TV France24za naleganie w Berlinie na Niemcy, by zgodziły się na sankcje SWIFT wobec Rosji” – relacjonował europoseł PiS Jacek Saryusz Wolski.Zobacz także: Najemnik „grupy Wagnera” wzięty do niewoli Jak podkreślał polityk, Polska była też atakowanaz Białorusi nasłanymi przez Putina i Łukaszenkę”.Tymczasem dziś wiadomo już na pewno, że wysyłanie imigrantów przez białoruski reżim było jednym z etapów przygotowywania do wojny i destabilizowania sytuacji w Europie.Od początku konfliktu na UkrainiePremier Mateusz Morawiecki podkreślił, że wszystkim zapewniana jest pomoc humanitarna, opieka medyczna i posiłki.– Schronienie itego mieszkaniec Ukrainy – dodał Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.Z Warszawy na Ukrainę kursują specjalne pociągi gotowe zabierać poszkodowanych żołnierzy.Na pomoc ruszył cały naród. Do miejscowości graniczących z Ukrainą przyjeżdża tysiące Polaków.do miejscowości, w których uchodźcy z Ukrainy mają jakichś bliskich.Organizowanych jest setki zbiórek. Organizacje humanitarne rozlokowują Ukraińców na terenie całej Polski.