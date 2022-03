Koronawirus – raport z 1 marca 2022. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus w Polsce. We wtorek 1 marca 2022 r. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 984 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 269 pacjentów z COVID-19. Wykonano 86 tys. testów.

Od poniedziałku łagodniejsze obostrzenia epidemiczne W poniedziałek weszło w życie rozporządzenie rządu, które znosi część obostrzeń covidowych. Nowe przepisy przewidują też zwolnienie z konieczności... zobacz więcej

KORONAWIRUS – RAPORT



W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6564 przypadkach infekcji i o śmierci jednego pacjenta z COVID-19.



Do tej pory największą dzienną liczbę zachorowań potwierdzono w raporcie resortu zdrowia z 27 stycznia 2022 r.: 57 659. Najwięcej zgonów – w raporcie z 8 kwietnia 2021 r. – 954.





Koronawirus w Polsce 01.03.2022: ile zakażeń i zgonów?

Mamy 12 984 (w tym 1 437 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (2023), wielkopolskiego (1720), kujawsko-pomorskiego (1472), lubelskiego (876), dolnośląskiego (875), zachodniopomorskiego (875), łódzkiego (763), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 1, 2022

Ilu zakażonych jest pod respiratorami?

źródło: Ministerstwo Zdrowia, portal tvp.info

Nowe potwierdzone przypadki zakażeń koronawirusem dotyczą województw: mazowieckiego (2023), wielkopolskiego (1720), kujawsko-pomorskiego (1472), lubelskiego (876), dolnośląskiego (875), zachodniopomorskiego (875), łódzkiego (763), warmińsko-mazurskiego (722), pomorskiego (711), śląskiego (703), małopolskiego (654), lubuskiego (458), świętokrzyskiego (389), podlaskiego (307), opolskiego (186), podkarpackiego (173).77 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.89 osób zmarło z powodu COVID-19, 180 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.Od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziło się 5 680 034 osób, zmarło w sumie 111 586 zainfekowanych pacjentów.W szpitalach przebywa 12 853 pacjentów z COVID-19, w tym 807 chorych podłączonych do respiratorów.Resort przekazał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 26 079 łóżek i 2267 respiratorów.Na kwarantannie przebywają 99 324 osoby. MZ poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 5 073 307 zakażonych.Tydzień temu, 22 lutego, w szpitalach przebywało 16 509 pacjentów z COVID-19, w tym 947 chorych podłączonych do respiratorów.