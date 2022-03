Wypadek busa, którym jechały ukraińskie rodziny z dziećmi. 13 osób w szpitalu

Na trasie S17 pod Garwolinem doszło do wypadku samochodu osobowego i busa; samochodami podróżowały głównie ukraińskie rodziny z dziećmi – przekazała garwolińska policja. Do szpitali trafiło wszystkich 13 uczestników zdarzenia, jednak niektórzy jedynie jako opiekunowie swoich dzieci.

Jak przekazała mł. asp. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, do zdarzenia na S17 doszło ok. godz. 3 w nocy na wysokości miejscowości Mierżączka.



W wypadku samochodu osobowego i busa brało udział 13 osób. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem land cruiser wjechał w tył jadącego przed nim busa – wyjaśniła policja. Większość uczestników zdarzenia to obywatele Ukrainy – rodzice z dziećmi.



Wszystkie 13 osób przewieziono do szpitali w Garwolinie, Mińsku Mazowieckim i Warszawie. Część z nich trafiła tam w charakterze opiekunów swoich dzieci. Policja nie informuje, czy któryś z uczestników wypadku z nich zostało poważnie ranne.



W związku z wypadkiem zablokowana jest S17 w kierunku Warszawy. Policjanci zabezpieczają ślady i organizują objazdy. Ruch w stronę Lublina odbywa się jednym pasem.