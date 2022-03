Narciarskie MŚJ. W Zakopanem bez skoczków z Rosji

Reprezentacja Rosji została wycofana ze startu w zakopiańskiej części mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym. W sprawie tej interweniował w międzynarodowej federacji (FIS) m.in. minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Według wcześniejszych ustaleń Rosjanie mieli występować pod flagą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, jednak po interwencji ministra Bortniczuka, który zaznaczył, że w przypadku udziału tej reprezentacji Polska wycofa się z organizacji imprezy, FIS zdecydował o niedopuszczeniu do startu reprezentantów Rosji.



W Zakopanem rywalizacja toczyć się będzie o medale w skokach i kombinacji norweskiej. Część biegowa odbyła się w zeszłym tygodniu w Lygnie w Norwegii.



We wtorkowych treningach na Średniej Krokwi udział weźmie 75 zawodniczek i 128 zawodników z 18 państw. Z przyjazdu do stolicy polskich Tatr zrezygnowali wcześniej Chińczycy oraz Brytyjczycy.

Polacy startujący w skokach to: Pola Bełtowska, Natalia Słowik i Tymoteusz Amilkiewicz z AZS Zakopane, Sara Tajner z SSR LZS Sokół Szczyrk, Paulina Cieślar i Arkadiusz Jojko z WSS Wisła, Zuzanna Rapacz i Szymon Zapotoczny z KS Eve–nement Zakopane, Jan Habdas z LKS Klimczok Bystra oraz Adam Niżnik z TS Wisła Zakopane.



W kombinacji norweskiej wystartują: Zuzanna Rapacz z KS Eve–nement Zakopane, Natalia Słowik oraz Maciej Gąsienica–Ciaptak z AZS Zakopane, Andrzej Waliczek, Kacper Jarząbek i Mikołaj Serwatowicz z TS Wisła Zakopane, oraz Bartłomiej Kuchta z LKS Poroniec Poronin.



Pierwsze konkurencje – w środę.