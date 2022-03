„To zdjęcie z Ukrainy musi zobaczyć cały świat!”

Rosjanie mordują ludność cywilną i zrzucają bomby na bloki mieszkalne. Giną niewinni ludzie, w tym dzieci. Teraz siły zbrojne Ukrainy pokazały zdjęcie z jednej z piwnic, w których przed rakietami schroniło się kilkadziesiąt dzieci.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



„Zdjęcie, które powinien zobaczyć cały świat!” – napisano na oficjalnym profilu służb zbrojnych Ukrainy.



Jak dodano, zdjęcie pochodzi ze schronu w jednym z sierocińców w mieście Kropywnycki w centralnej części Ukrainy, około 250 km na południe od Kijowa.



Na Ukrainie bardzo szybko rośnie liczba rosyjskich ataków na ludność cywilną. Rakiety spadają na publiczne place i budynki mieszkalne.



W sieci krążą nagrania, jak pocisk rakietowy spada na auto, w którym jechało starsze małżeństwo. – Dziadek i babcia nie żyją – mówi mężczyzna, który pokazał wstrząsający film. Wideo jest tak drastyczne, że zdecydowaliśmy się nie pokazywać go na naszym portalu.



Inne nagranie przedstawia zdarzenie, gdy do poruszających się autem ojca i syna zaczynają strzelać rosyjscy żołnierze. Starszy z mężczyzn otwiera drzwi i ranny przewraca się na drogę. – Tato, tato! – krzyczy zrozpaczony syn (wideo również zbyt drastyczne).

Фото, яке має побачити весь світ!

Це притулок у спеціалізованому дитячому будинку міста Кропивницький!

Там всі діти сироти!!! pic.twitter.com/RyhfreQKd5 — ВОЇНИ УКРАЇНИ���� (@ArmedForcesUkr) March 1, 2022

TWINS. Newborn twin brothers sleep at a basement used as a bomb shelter at the #Okhmadet children's hospital in central #Kyiv on Monday. (via NBC News) #RussiaUkraine #Russia #Ukraine pic.twitter.com/WFimrze5K1 — Josh Benson (@WFLAJosh) February 28, 2022

Zaapelowała do Putina

– Bardzo nie chciałam umrzeć i to się spełniło, bo bardzo tego chciałam.– powiedziała z kolei reporterowi TVP na Ukrainie mała Kwitosława Bazuk -> zobacz TUTAJ. Dziewczynka z Iwano-Frankiwska (na zachodniej Ukrainie)– My jesteśmy pokojowym narodem i niczemu nie jesteśmy winni – zaznaczyła.Zobacz także: Łzy w oczach. Ukraińska dziewczynka apeluje do Putina [WIDEO] – Obudziliśmy się, czekałam i nagle słyszę mocne uderzenie. Przestraszyłam się.– relacjonowała.