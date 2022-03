Tysiące zabitych, setki w niewoli. Ukraina o stratach Rosji

Ukraińskie wojsko od początku inwazji zabiło 5710 rosyjskich żołnierzy. 200 zostało wziętych do niewoli – poinformował we wtorek rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wojsko zniszczyło też znaczną ilości sprzętu najeźdźców.

Sztab ukraiński przekazał, że dane obejmują okres od czwartku 24 lutego, kiedy Rosja rozpoczęła inwazję, do wtorku do godziny 6 rano.



Podkreślono, że wyeliminowano 5710 rosyjskich żołnierzy, 200 wzięto do niewoli. Zniszczono i uszkodzono 29 samolotów, zniszczono 29 śmigłowców i 198 czołgów wroga.



Zniszczono też 846 bojowych wozów opancerzonych, 77 dział, siedem systemów obrony powietrznej, 24 wyrzutnie rakiet, 60 zbiorników paliwa, trzy bezzałogowe statki powietrzne, dwie łodzie, 305 samochodów.



Zaznaczono, że dane są szacunkowe i dynamicznie się zmieniają. Obliczenia komplikuje wysoka intensywność działań wojennych.



