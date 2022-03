Rakiety spadły na centralny plac Charkowa. Potężny wybuch [WIDEO]

Siły rosyjskie rozpoczęły we wtorek nad ranem ostrzał rakietowy Charkowa. Pociski spadły na centrum miasta. W sieci krąży nagranie, na którym widać wielki wybuch na głównym placu; rakiety zniszczyły budynek administracji. Rannych zostało co najmniej sześć osób, nie jest znana liczba zabitych.

Na nagraniach widać wielki wybuch na placu Swobody, niedaleko siedziby obwodowej administracji. W chwili eksplozji na skrzyżowaniu było dużo samochodów i ludzi – podaje Ukrainska Prawda.



„W centrum Charkowa wybuchają rakiety” – poinformował doradca w ukraińskim MSW Anton Heraszczenko. „Na moim kochanym centralnym placu Swobody w Charkowie wybuchają rakiety! Serce pęka” – napisał w Telegramie Heraszczenko.



Zamieścił nagranie, na którym widać potężną eksplozję w centrum miasta. Na innych nagraniach widać skutki uderzenia – uszkodzone budynki, zniszczone samochody.

The Freedom square in Kharkiv after the strike. No windows in the buildings pic.twitter.com/IYlRuCQ0YS