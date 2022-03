Volvo, Volkswagen, BMW, Disney, Netflix zawieszają interesy w Rosji

General Motors, Volvo i Volkswagen poinformowały, że zawieszają dostawy samochodów do Rosji. Elon Musk dostarczył na Ukrainę terminale umożliwiające łączenie z internetem przez satelity Starlink. Disney wstrzymał dystrybucję filmów w Rosji – podają agencje. Zawieszenie działalności w Rosji potwierdziły również Netflix, Spotify czy Harley Davidson.

Ze względu na inwazję na Ukrainę również Grupa Mercedes-Benz bada prawne możliwości zbycia należących do niej 15 proc. udziałów w rosyjskiej firmie produkującej samochody ciężarowe i pojazdy opancerzone Kamaz – podał niemiecki dziennik „Handelsblatt”.



Wcześniej w poniedziałek największy na świecie producent samochodów ciężarowych Daimler Truck zawiesił wszelką działalność biznesową w Rosji. Firma zerwała też współpracę z Kamazem.



Netflix poinformował, że z powodu agresji na Ukrainę nie doda do swej platformy państwowych rosyjskich kanałów telewizyjnych, mimo przepisu wprowadzonego przez rosyjskiego regulatora mediów Roskomnadzor, który wymaga od niego dołączenia takiej oferty od 1 marca.

O dostawę terminali internetowych zwrócił się na Twitterze do Muska wicepremier Ukrainy i minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow, który w drugim dniu inwazji poinformował, że trwają ataki na infrastrukturę cyfrową kraju.



Sieć Starlink może zagwarantować łączność internetową regionom Ukrainy, które atakowane są przez rosyjską armię – pisze AFP.



Ze współpracy z Gazpromem wycofały się wcześniej koncerny petrochemiczne Shell i BP.