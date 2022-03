Dzieci uchodźców będą mogły pójść do polskich szkół

Dzieci ukraińskich uchodźców wojennych będą mogły pójść do polskich żłobków, przedszkoli i szkół – zadeklarował minister Michał Dworczyk. W rozmowie z „Faktem” szef KPRM zapewnił, że rząd jest przygotowany na kryzys uchodźczy, a każdy, kto będzie tego potrzebował, otrzyma pomoc.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



Gazeta wskazała, że do Polski przybyło już blisko 300 tys. uchodźców. Według Dworczyka Polska jest przygotowana na ich przyjęcie.



– Gdyby było tak, że konflikt będzie się przedłużał, że te osoby będą musiały zostać w Polsce, to oczywiście musimy liczyć się z tym, że pojawią się programy wspierające osiedlenie się na dłuższy czas czy też może w przypadku niektórych na stałe – zaznaczył minister.



Dodał, że opieka ta ma objąć wszystkie dzieci, których rodzice wyrażą chęć, by posłać je do polskich szkół. Jak przekazał Dworczyk, szczegółowe rozwiązania w tej sprawie opracowuje obecnie międzyresortowy zespół rządowy.



Przeczytaj także: Jechali pod ostrzałem w zaciemnionych wagonach. Uchodźcy dotarli do Warszawy