Rosja zrzuciła na Ukrainę zakazaną bombę. Jest nagranie [WIDEO]

Rosja złamała konwencję genewską i podczas ataku na Ukrainę użyła bomby próżniowej (termobarycznej) – poinformowały ukraińskie władze. Informację potwierdziła ambasador Ukrainy w USA Oksana Markarowa po spotkaniu z członkami Kongresu USA. Wybuch bomby próżniowej zwanej też termobaryczną powoduje falę uderzeniową silniejszą niż tradycyjna bomba tej samej wielkości. Jest przeznaczona głównie do zwalczania pojazdów pancernych. Rosjanie zrzucili ją m.in.. na miasto Ochtyrka leżące w obwodzie sumskim w północno-wschodniej Ukrainie.

Kanał NEXTA opublikował na Twitterze nagranie, które ma ukazywać moment wybuchu bomby próżniowej.

According to #Ukrainian media reports, the video allegedly shows the #Russian army dropping a vacuum bomb.



This type of weaponry is prohibited by the #Geneva Convention. pic.twitter.com/R0hCfEXo3I