Rosjanie ostrzelali jednostkę wojskową. Zginęło 70 żołnierzy

Rosyjskie wojska ostrzelały jednostkę wojskową w Ochtyrce w obwodzie sumskim. Jak poinformowały lokalne władze, wskutek ostrzału zginęło ponad 70 ukraińskich żołnierzy. Sztab przekazał, że siły wroga również poniosły ciężkie straty.

Rosjanie ostrzelali Ochtyrkę w północno-wschodniej Ukrainie. Na miasto spadły rakiety Grad. Według informacji agencji Ukrinform, ostrzał poczynił znaczne szkody w mieście. W jego wyniku zginęło ponad 70 ukraińskich żołnierzy. Zabici są też wśród cywilów.



Przewodniczący administracji państwowej obwodu sumskiego Dmytro Żywicki poinformował, że w mieście było dużo rosyjskich ciał. Zajmują się nimi m.in. pracownicy Czerwonego Krzyża.



Wcześniej ukraińskie władze informowały, że Rosjanie zrzucili na Ochtyrkę bombę próżniową, która została zakazana przez konwencję genewską.



Wybuch bomby próżniowej, zwanej też termobaryczną, powoduje falę uderzeniową silniejszą niż tradycyjna bomba tej samej wielkości. Jest przeznaczona głównie do zwalczania pojazdów pancernych.

