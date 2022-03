BBC szkalowało Polskę ws. uchodźców. Głośny materiał zniknął z sieci

Na Twitterze stacja BBC opublikowała wywiad z Nigeryjczykiem, który skarżył się na funkcjonariuszy na granicy polsko-ukraińskiej. Materiał sugerował, że polska Straż Graniczna traktuje ludzi na granicy „jak zwierzęta” i gorzej odnosi się do imigrantów z Afryki czy Indii. Skandaliczne nagranie, które wywołało lawinę komentarzy, zniknęło już z internetu.

„Byli po prostu tak bezduszni… traktowali nas jak zwierzęta” – mówił Nigeryjczyk Gabriel. Filmik BBC z jego wypowiedzią wskazywał, że mężczyzna skarży się na polskie służby. „Nigeryjski student Gabriel opisuje, jak był traktowany, kiedy przekraczał ukraińską granicę do Polski” – pisano.



Tweet miał ogromne zasięgi i tysiące udostępnień. Wywołał wiele emocji. Niestety wpisywał się w rosyjską narrację. Ekspert dr Wojciech Szewko alarmował wcześniej: „Budowana jest narracja (rosyjsko-białoruska) o Nigeryjczykach i Hindusach prześladowanych/bitych i niewpuszczanych do Polski z Ukrainy. Klecona naprędce i jeszcze niespójna, ale pewnie będzie grana dalej”.



Zdaniem internautów materiał BBC być może niecelowo, ale wpisywał się w nurt o tym, że polscy funkcjonariusze graniczni „dyskryminują” czarnoskórych uchodźców z Ukrainy. Co gorsze, został podchwycony i rozpowszechniany przez część zagranicznych dziennikarzy. Użytkownicy sieci szybko dotarli do całego nagrania z wywiadem Nigeryjczyka. Okazało się, że skarżąc się na funkcjonariuszy, mężczyzna mówił o wydarzeniach na dworcu kolejowym we Lwowie, a nie w Polsce.



Po kilku godzinach oburzenia wyrażanego przez internautów wreszcie tweet BBC został usunięty.

BBC usunęło swój kłamliwy tweet. Teraz Panie @pallokat wypadałoby ładnie przeprosić i również usunąć https://t.co/rPSc1IhZmF — Pan Cezary Krysztopa #BabiesLivesMatter (@cezarykrysztopa) February 28, 2022

Bez szacunku do kobiet i dzieci

Tak się składa, że dwa dni temu byłem na Ukrainie. Problem nie polega tam na złym traktowaniu imigrantów z Afryki czy Hindusów.– 50 proc. osób na dworcach to Hindusi – relacjonował w rozmowie z portalem tarnogorski.info jeden z Ukraińców na granicy w Medyce. Podkreślał, że kobiety i dzieci mają utrudniony transport do Polski. Dlaczego?Zobacz także: Ostrzał Mariupola. Rosjanie zabili sześcioletnią dziewczynkę – Ciągną dziecko za nogi. Babcia spadła i po niej szli. (…) W Kijowie jest taki sam problem.– dodaje.Poproszony o pokazanie tych nagrań odpowiada: „Nie ma problemu, już pokażę”. Na przedstawionym wideo faktycznie widać przepychanki między kobietami z dziećmi a mężczyznami spoza Ukrainy, którzy chcą szybko wydostać się z kraju. Są silniejsi, więc często to oni zajmują miejsca w transporcie publicznym na granicę.Na dworcu w Przemyślu czy polsko–ukraińskim przejściu w Medyce są tysiące imigrantów z Indii i Afryki. Gdy w Mościskach pojawił się polski pociąg humanitarny, zdaniem kolejarzy jako pierwsi próbowali wejść do niego właśnie ci mężczyźni.

Gdy pojawiłem się na miejscu z innymi dziennikarzami z Polski, faktycznie wielu z nich siedziało już w pociągu, a setki kobiet z małymi dziećmi i ciężkimi bagażami musiały czekać na swoją kolej. Kilkukrotnie prosiliśmy ich potem, aby przynajmniej ustąpili im miejsc siedzących.



Takie komunikaty wygłaszano także przez głośniki pociągu. Była noc. Gdy mężczyźni w końcu wstali z miejsc, byli bardzo niezadowoleni… wręcz obrażeni.



Polskie służby graniczne wykonują wspaniałą pracę. Nasi medycy udzielają pomocy potrzebującym (Ukraińcom i innym narodowościom), a wolontariusze dostarczają im żywność, ciepłe ubrania i pomagają zorganizować transporty oraz noclegi.



Ważne, by cały świat zobaczył, jak solidarny z uchodźcami jest polski naród. Pomawianie w tym szczególnym czasie polskich służb lub nawet stawianie ich w niekorzystnym świetle jest zakłamywaniem rzeczywistości i musi spotykać się ze zdecydowaną reakcją. Na podstawie moich doświadczeń przypuszczam, że podobna sytuacja ma miejsce na dworcach w Kijowie czy Lwowie, a negatywne opinie pod adresem ukraińskich służb również są nieuzasadnione.

WAŻNE.

Wczoraj byłem na ���� i w 100% potwierdzam słowa tego chłopaka. Hindusi i imigranci z Afryki to jedyni wracający faceci. W pociągu dla uchodźców pierwsi wskakiwali na pokład i się rozsiadali. Gdy z innymi dziennikarzami kazaliśmy im ustąpić miejsce dzieciom, byli obrażeni!!! https://t.co/FC3sjniDcT — Patryk Osowski���� ���� (@Patryk_Osowski) February 28, 2022

Maharaja of Jamnagar in Gujarat helped save 1000 Polish Children during World War II by giving them shelter. ����



Today 80 years later Poland is giving shelter to stranded Indian students from Ukraine. ����



This is life.



This video of Polish shelter.



Thank you, @Adam_Burakowski. pic.twitter.com/8nHomtRJgT — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 28, 2022

Video: Ukrainian refugees in Poland.

Soup and donuts being handed out at Przemyśl station, Poland#UkraineRussia pic.twitter.com/t2HRxcDBHA — Olu Of Naija Blog (@Oluofnaijablog) February 25, 2022

Places in Poland where Poles declare to accept refugees from Ukraine. They provide their own homes, food and care.



We will not leave Ukraine alone #StandWithUkraine pic.twitter.com/UpJ0goBOZ3 — State of Poland ���� (@StateOfPoland) February 28, 2022

Ale, co ważne, miliony ludzi dostrzega już postawę Polaków. Wielu zagranicznych dziennikarzy zaznacza, że solidarność z poszkodowanymi jest ogromna.Przypominają, że w czasie II wojny światowej Indie pomogły tysiącom uchodźców z Polski.– piszą.Polacy z całego kraju wspierają uchodźców z Ukrainy i innych państw, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie. Zapewniają wyżywienie i oferują miejsce pod własnym dachem.Służby pomagają wszystkim potrzebującym.