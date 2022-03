RB ONZ: Życie milionów Ukraińców jest zagrożone

Życie milionów Ukraińców jest zagrożone, trzeba ich natychmiast wesprzeć – rozlegały się apele podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, poświęconego pomocy humanitarnej dla ukraińskiej ludności.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



Zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych i koordynator ds. pomocy w sytuacjach kryzysowych Martin Griffiths zaznaczył, że potrzeby gwałtownie rosną, zwłaszcza na obszarach najbardziej dotkniętych inwazją rosyjską, a dzieci, kobiety i mężczyźni są ranni i zabijani.



– Ludność cywilna została pozbawiona podstawowych środków do codziennego życia. (...) Życie milionów cywilów jest po prostu zagrożone – przestrzegał, podkreślając, że im dłużej będzie trwała ofensywa, tym większe będą koszty dla ludności cywilnej.



– Osiem wyczerpujących lat walk na wschodzie Ukrainy sprawiło, że po obu stronach linii konfliktu w regionie Donbasu już 3 miliony ludzi potrzebuje pomocy humanitarnej. Teraz potrzeby są jeszcze większe i wiążą się z przesiedleniami na dużą skalę, na terenie całego kraju – zauważył.



Zastępca stałego przedstawiciela USA przy ONZ Richard Milis Jr. akcentował, że rosyjski atak na Ukrainę spowodował tam ogromne cierpienia. – Na naszych oczach rozgrywa się koszmar – ocenił wyliczając, że z Ukrainy uciekło już pół miliona osób, nie licząc przesiedlonych.

Mówił o dodatkowej pomocy USA dla Ukrainy w wysokości prawie 54 milionów dolarów i zapowiadał znacznie większą. – Bez względu na to, co stanie się później, musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, by pomóc mieszkańcom Ukrainy – nawoływał.

Apel do Putina

źródło: pap

Ambasador Wielkiej Brytanii przy ONZ Barbara Woodward oskarżała prezydenta Rosjio spowodowanie w wyniku inwazji katastrofy humanitarnej. Oszacowała łączną kwotę zadeklarowaną dla Ukrainy w tym roku przez jej kraj na 190 milionów dolarów. Jej zdaniem akcja humanitarna nie wystarcza. Wezwała Putina „dla dobra ludzkości” o zaprzestania wojny i wycofania sił z Ukrainy.– Ochrona ludności cywilnej i personelu organizacji humanitarnych jest absolutnym priorytetem i nie ma co do tego żadnych kompromisów – podkreślił stały przedstawiciel Francji przy ONZ Nicolas de Riviere. Ponowił apel o niezakłócony dostęp organizacji humanitarnych do potrzebujących.Informował też, że Francja wysłała do Polski 33 tony pomocy humanitarnej dla wsparcia Ukraińców, a kolejne przekazuje Mołdawii.W poniedziałek Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rozpoczęło „nadzwyczajną sesję specjalną” na temat wojny na Ukrainie. Inwazję Rosji na ten kraj nazwano pogwałceniem suwerenności Ukrainy i litery Karty Narodów Zjednoczonych.Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, zwracając się w do 197 członków Narodów Zjednoczonych mówił o ukraińskich ofiarach wśród cywilów, w tym dzieciach. Napiętnował groźbę użycia broni jądrowej przez Kreml i wezwał do położenia kresu wojnie. – Mimo, że rosyjskie uderzenia podobno biorą za cel ukraińskie instalacje wojskowe, mamy wiarygodne informacje o zniszczeniach budynków mieszkalnych, cywilnej infrastruktury (...), co skutkuje śmiercią cywilów, w tym dzieci. Jest to absolutnie nie do przyjęcia – podkreślił Guterres. Postawienie przez Putina rosyjskich sił jądrowych w stan podwyższonej gotowości uznał za „mrożące krew w żyłach”.