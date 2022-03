Wyż nad Polską. Jaką pogodę przyniesie we wtorek? [PROGNOZA]

We wtorek będzie pogodnie i bezchmurnie. Temperatura wyniesie od 2-4 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, około 5 stopni w centrum do 7 stopni na zachodzie – informuje IMGW.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna oraz częściowo zachodnia Europa znajduje się pod wpływem niżów wraz z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze w dalszym ciągu dominuje wyż z centrum nad Polską. Jesteśmy w chłodnej i suchej masie powietrza polarnego kontynentalnego, przyniesie ona słoneczny, ale dość chłodny wtorek.



We wtorek bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane lub duże. W Bieszczadach możliwy słaby śnieg. Temperatura maksymalna od 1 stopnia Celsjusza, 2 stopni na południowym wschodzie do 6 stopni, 7 stopni na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat około 0 stopni. Wiatr słaby, okresami na Pomorzu, wybrzeżu oraz Podkarpaciu umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich.





Dużo słońca

W Warszawie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 5 stopni. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni. Ciśnienie w stolicy w południe wyniesie 1022 hPa i będzie spadać. W nocy z wtorku na środę bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna -6 stopni. Wiatr słaby, północno-wschodni i północny. W środę zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna 5 stopni. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni.W nocy na przeważającym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na wybrzeżu i Pomorzu wzrastające do umiarkowanego. Na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady śniegu. Lokalnie mgły osadzająca szadź, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -9 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie do -3 stopni na południowym wschodzie i krańcach zachodnich, nad morzem od -2 stopni do 0 stopni, w rejonach podgórskich od -12 stopni do -9 stopni. Wiatr słaby, zmienny.W środę od Warmii i Mazur po Śląsk bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Miejscami na wschodzie kraju słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna od 1 stopni na południowym wschodzie do 6 stopni na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat około -1 stopni. Wiatr na ogół słaby, zmienny.