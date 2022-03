Kubańczyk chciał zostawić kwiaty przy ambasadzie Ukrainy. Został zatrzymany

Mieszkaniec Hawany został zatrzymany przez kubańską policję za przyniesienie bukietu kwiatów dla pracowników ambasady Ukrainy na Kubie. Mężczyzna przekazał symboliczny prezent w geście solidarności z Ukrainą zaatakowaną przez Rosję – poinformował niezależny portal CiberCuba.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



Jak ustalił portal, zatrzymany w niedzielę przez policję mężczyzna to oponent reżimu w Hawanie Pablo Enrique Delgado. Dodał, że został on ujęty przed budynkiem ambasady Ukrainy, kiedy próbował zostawić tam bukiet róż.



Mężczyzna w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych ujawnił, że krótko po zatrzymaniu przez kubańską policję interweniowała w jego obronie jedna z pracowniczek ambasady Ukrainy w Hawanie. Delgado przekazał jej bukiet kwiatów.



Po powrocie do domu oponent komunistycznego reżimu w Hawanie opublikował w sieci karykaturę gołębia pokoju zabijanego nożem przez prezydenta Rosji Władimira Putina.