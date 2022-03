Pele po chemioterapii. Opuścił szpital

Legendarny brazylijski piłkarz Pele opuścił szpital w Sao Paulo, gdzie leczył infekcję układu moczowego i był poddany chemioterapii. Lekarze oceniają jego stan jako stabilny.

81-letni Pele co jakiś czas trafia do szpitala, gdzie przechodzi chemioterapię. Ostatnio został przyjęty 13 lutego, jednak tym razem jego pobyt w klinice przedłużył się do dwóch tygodni.



Były znakomity piłkarz przeszedł operację guza okrężnicy na początku września. Oprócz problemów z układem pokarmowym legenda futbolu od lat cierpi na problemy z biodrami.



Nazywany „królem futbolu” Pele triumfował z reprezentacją Brazylii na mundialach w 1958, 1962 i 1970 r.